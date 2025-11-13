Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,344 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:52 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,344 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,344 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,340 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 399.426 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gewinne von 94,767 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,073 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,779 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

