DAX24.202 -0,7%Est505.784 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Blick auf Aktienkurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag gefragt

13.11.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,344 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:52 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,344 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,344 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,340 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 399.426 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gewinne von 94,767 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,073 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,779 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung