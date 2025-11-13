DAX24.257 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Anleger greifen bei Renk wieder beherzt zu

13.11.25 13:17 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers RENK haben am Donnerstag nach Quartalszahlen und Bestätigung der Prognose wieder Tritt gefasst und die Kursverluste der beiden Vortage wettgemacht. Am frühen Nachmittag gewannen sie unter den führenden Werten im MDAX fünf Prozent auf rund 66 Euro.

Von ihrem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 90,34 Euro sind sie noch ein gutes Stück weg. Gewinnmitnahmen hatten Rüstungswerte zuletzt generell etwas belastet - kein Wunder angesichts hoher Gewinne auch in diesem Jahr. So beläuft sich für Renk der Zuwachs seit Jahresanfang auf fast 260 Prozent.

Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide, schrieb Analystin Chloe Lemarie von Jefferies. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität mehr als ausgeglichen./ajx/jha/

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
09:16RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:16RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
