AKTIE IM FOKUS: Anleger greifen bei Renk wieder beherzt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers RENK haben am Donnerstag nach Quartalszahlen und Bestätigung der Prognose wieder Tritt gefasst und die Kursverluste der beiden Vortage wettgemacht. Am frühen Nachmittag gewannen sie unter den führenden Werten im MDAX fünf Prozent auf rund 66 Euro.

Von ihrem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 90,34 Euro sind sie noch ein gutes Stück weg. Gewinnmitnahmen hatten Rüstungswerte zuletzt generell etwas belastet - kein Wunder angesichts hoher Gewinne auch in diesem Jahr. So beläuft sich für Renk der Zuwachs seit Jahresanfang auf fast 260 Prozent.

Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide, schrieb Analystin Chloe Lemarie von Jefferies. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität mehr als ausgeglichen./ajx/jha/