US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Siemens-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Marktkap. 6,39 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

09:16 Uhr
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,42 €		 Abst. Kursziel*:
28,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

09:16 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Prognose bestätigt RENK-Aktie steigt: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie steigt: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Vormittag fester
EQS Group EQS-News: Ergebnisse 9M 2025: RENK Group AG setzt Wachstumskurs konsequent fort
finanzen.net Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
EQS Group EQS-News: 9M 2025 results: RENK Group AG continues consistent growth
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
