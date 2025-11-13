RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 65,87 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 65,87 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,68 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,10 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 436.464 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 37,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 271,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,594 EUR je RENK-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT