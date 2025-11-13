DAX24.243 -0,6%Est505.785 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.565 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,21 +0,9%Gold4.235 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

13.11.25 14:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
09:16RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
