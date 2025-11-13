ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
