Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Dienstagmittag ins Minus

02.09.25 12:06 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Dienstagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 26,69 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,70 EUR -0,80 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,2 Prozent auf 26,69 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.317.334 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 21,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 9,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

