Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Dienstagvormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 25,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 267.727 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 27,81 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 4,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

US-Zinshoffnung lässt nach: Aktien von LEG, TAG & Co. unter Druck

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren