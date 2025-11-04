DAX23.781 -1,5%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1514 -0,1%Öl63,96 -1,4%Gold3.996 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Dienstagvormittag ab

04.11.25 09:23 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Dienstagvormittag ab

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,33 EUR -0,17 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 25,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 267.727 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 27,81 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 4,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

US-Zinshoffnung lässt nach: Aktien von LEG, TAG & Co. unter Druck

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen