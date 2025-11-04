Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Bei der Vonovia SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,41 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Vonovia SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 25,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 25,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 837.919 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 26,25 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Vonovia SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

