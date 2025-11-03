Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 25,58 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 25,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,41 EUR. Mit einem Wert von 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.807.237 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,06 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

