So entwickelt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag billiger

31.10.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 26,16 EUR.

Vonovia SE
26,15 EUR -0,08 EUR -0,30%
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 26,16 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,15 EUR ein. Bei 26,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 836.992 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,63 Prozent. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

