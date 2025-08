Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,06 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 27,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 27,01 EUR. Mit einem Wert von 27,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 671.506 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 20,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. EUR – ein Plus von 46,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

