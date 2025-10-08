Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Mittwochmittag schwächer
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 26,68 EUR ab.
Um 11:48 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 26,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,79 EUR. Bisher wurden heute 389.184 Vonovia SE-Aktien gehandelt.
Am 17.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,35 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 9,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.
Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
