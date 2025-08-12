Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Vonovia SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,98 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 27,98 EUR ab. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 27,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 712.277 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 21,27 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,51 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

