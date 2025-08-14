Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 28,88 EUR.

Das Papier von Vonovia SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,88 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,99 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 66.766 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,60 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Immobilienwerte im Fokus: Aktien von Vonovia & Co. gefragt

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren verdient