Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 28,27 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 28,27 EUR nach. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,58 EUR. Zuletzt wechselten 827.648 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 17,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,60 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Aktie aus.

