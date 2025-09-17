Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,39 EUR.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 26,39 EUR abwärts. Bei 26,16 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 659.062 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 8,94 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

