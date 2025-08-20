Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 27,77 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,77 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 480.727 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,18 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Aktie aus.

