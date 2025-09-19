Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Dienstagmittag ins Plus

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 26,31 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 26,31 EUR. Bei 26,52 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 26,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 595.200 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 22,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 8,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

