Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Vonovia SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,36 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,25 EUR. Bei 27,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 839.304 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 13,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,29 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Vonovia SE-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

Erste Schätzungen: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel