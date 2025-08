Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 85,70 EUR nach oben.

Das Papier von Vossloh konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 85,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 86,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,40 EUR. Bisher wurden heute 13.036 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 52,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Vossloh-Aktie.

