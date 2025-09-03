Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 84,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:01 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 84,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 2.970 Stück.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 52,47 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

