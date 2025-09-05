Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Mit einem Kurs von 87,10 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der Vossloh-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 87,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 88,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 86,70 EUR. Bei 87,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.298 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 8,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro