Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Vormittag zu
Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 89,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 89,40 EUR. Bei 88,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 870 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,76 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik
Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten
Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Nachrichten zu Vossloh AG
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.07.2024
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen