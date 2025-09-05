DAX23.632 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.192 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,35 +0,1%Gold3.640 +0,2%
Kursentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Vormittag zu

12.09.25 09:28 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Vormittag zu

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 89,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,30 EUR 1,30 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 89,40 EUR. Bei 88,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 870 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,76 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

