Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Vossloh

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 88,30 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 88,30 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 88,20 EUR. Bei 89,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.374 Vossloh-Aktien.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 7,15 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 118,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

