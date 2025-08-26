Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88,30 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 87,60 EUR. Bei 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.599 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 7,70 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Abschläge von 54,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

