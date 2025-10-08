Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Walmart

Walmart im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 102,78 USD ab.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 102,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 102,17 USD. Bei 103,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 879.661 Walmart-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 106,10 USD. Mit einem Zuwachs von 3,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,08 USD. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,33 USD je Walmart-Aktie an.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

