Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walmart am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

08.10.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walmart am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Walmart-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 102,46 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 102,46 USD. Die Walmart-Aktie sank bis auf 102,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 374.679 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,08 USD. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Abschläge von 22,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

