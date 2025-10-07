Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Walmart

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 102,37 USD.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 102,37 USD. Die Walmart-Aktie sank bis auf 100,96 USD. Mit einem Wert von 102,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.053.722 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 3,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,98 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,84 Prozent wieder erreichen.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 USD.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

