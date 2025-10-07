Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 101,04 USD nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 101,04 USD. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,96 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,38 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.584 Stück gehandelt.

Bei 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 5,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,98 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient