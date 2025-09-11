Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Abend gestärkt

Walmart im Blick

Die Aktie von Walmart zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 103,39 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 103,39 USD nach oben. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 682.343 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,23 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 77,49 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 25,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

