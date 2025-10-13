Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Montagabend in Grün

Walmart im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 101,98 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 101,98 USD zu. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 102,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,37 USD. Zuletzt wurden via New York 942.064 Walmart-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 4,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,33 USD an.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

