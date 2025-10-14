DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.584 -0,5%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

14.10.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Walmart zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 103,82 USD zu.

Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 103,82 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,22 USD zu. Bei 104,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 530.264 Walmart-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,10 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. 2,20 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,77 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 30,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

