Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 106,87 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,7 Prozent auf 106,87 USD. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,95 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.561.814 Walmart-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,95 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2024 bei 79,77 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 33,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,931 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

