Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 101,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 101,63 USD. Im Tief verlor die Walmart-Aktie bis auf 101,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,37 USD. Bisher wurden heute 491.896 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD an. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 4,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 79,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

