Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend höher

Die Aktie von Walmart zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 107,93 USD zu.

Das Papier von Walmart legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 107,93 USD. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 107,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.288.395 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 109,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

