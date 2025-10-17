Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 106,66 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,66 USD zu. Die Walmart-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,40 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 107,23 USD. Bisher wurden heute 891.981 Walmart-Aktien gehandelt.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 114,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,40 Mrd. USD im Vergleich zu 169,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

