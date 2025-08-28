Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 95,82 USD.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 95,82 USD. Im Tief verlor die Walmart-Aktie bis auf 95,82 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 96,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 288.986 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 8,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,67 USD ab. Mit Abgaben von 21,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,80 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

