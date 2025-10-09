Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Donnerstagabend mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 100,98 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 100,98 USD ab. In der Spitze fiel die Walmart-Aktie bis auf 100,38 USD. Bei 103,31 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.416.693 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,37 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten