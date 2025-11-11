Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo reagiert am Dienstagabend positiv

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 86,61 USD.

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 86,61 USD. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 87,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,28 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.800.186 Aktien.

Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 32,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Wells Fargo gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,80 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 14.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

