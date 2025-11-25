Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,51 EUR.
Um 16:04 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,58 EUR. Bei 4,49 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 80.003 Xiaomi-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 63,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 38,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,23 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,60 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,66 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,67 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
