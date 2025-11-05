DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Zahlen vorgelegt

Vonovia-Aktie auf Erholungskurs: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt

05.11.25 08:30 Uhr
Vonovia-Aktie fest: Jahres- und 2026-Ziele bestätigt | finanzen.net

Vonovia sieht sich nach den ersten neun Monaten auf Kurs für die mit den Halbjahreszahlen angehobenen Ziele im Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,43 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auch gab der Bochumer Wohnimmobilienkonzern - wie traditionell mit den Neunmonatszahlen - bereits einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr 2026. Demzufolge soll das bereinigte EBITDA 2026 in der Größenordnung 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro landen verglichen mit den 2,8 Milliarden Euro, die für 2025 vorgesehen sind. Es soll damit unterhalb der für 2028 - also zwei Jahre später - bisher vorgesehenen Zielspanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro liegen. Den bereinigten Vorsteuergewinn (adjusted EBT) sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro verglichen mit der Zielvorgabe von 1,9 Milliarden Euro für das laufende Jahr.

In den ersten neun Monaten steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) im fortgeführten Geschäft im Vorjahresvergleich um gut 6 Prozent auf rund 2,12 Milliarden Euro. Er lag oberhalb der im Konsens geschätzten 2,109 Milliarden Euro.

Die für Vonovia aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer - der bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) - stieg im fortgeführten Geschäft um rund 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Je Aktie betrug er 1,76 Euro verglichen mit 1,67 Euro. Der Vorsteuergewinn war eine Punktlandung verglichen mit dem Konsenserwartungen.

Die zweite für die Dividende wichtige Kennziffer, der Operating Free Cashflow (OFCF), kletterte um gut 27 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro von 1,16 Milliarden. Im Konsens waren 1,67 Milliarden geschätzt worden.

Nach Steuern und Dritten ergab sich ein deutlicher Gewinn von 3,15 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von 547 Millionen im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn 3,08 Milliarden Euro bzw 3,71 Euro je Aktie (Vorjahr minus 0,64 Euro). Ermöglicht wurde dies durch die deutlich verbesserte Neubewertung des Portfolios.

Das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden, belief sich bei Vonovia in den ersten neun Monaten auf 516,2 Millionen Euro nach minus 1,43 Milliarden Euro im vergleichbaren Neunmonatszeitraum 2024.

Vonovia-Aktie auf Erholungskurs

Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich mit dem XETRA-Schluss am Vortag. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.

Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.

Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

