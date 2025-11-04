Vonovia Aktie
Marktkap. 21,54 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,43 €
|Abst. Kursziel*:
39,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,76%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|09:06
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.