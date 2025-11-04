DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
25,40 EUR -0,20 EUR -0,78 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

09:06 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
25,40 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,43 €		 Abst. Kursziel*:
39,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,76%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

09:06 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Vonovia Underweight Barclays Capital
09.09.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

finanzen.net Zahlen vorgelegt Vonovia-Aktie auf Erholungskurs: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt Vonovia-Aktie auf Erholungskurs: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt
dpa-afx Vonovia-Chef fordert Reform der Mietpreisbremse
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Vormittag Verluste
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Erholungskurs
dpa-afx Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen
EQS Group EQS-News: Hohe Dynamik: Vonovia wächst wieder so stark wie vor der Krise
finanzen.net Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht nachmittags Verluste
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Vonovia SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Vonovia SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Prefabricated – sustainable – modular – Vonovia modernises 74 apartments in Garmisch-Partenkirchen
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Vonovia, EnerCube, and DFA Demonstrationsfabrik Aachen are all set to launch a strategic partnership for the industrialisation of heat pump cubes in apartment buildings
EQS Group EQS-News: Daniel Riedl to leave the Management Board of Vonovia SE
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen