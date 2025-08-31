Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 23,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 24,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 194.692 Stück.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Mit einem Zuwachs von 67,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 14,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

