DAX24.415 +0,2%Est505.632 -0,4%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.894 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold3.952 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursabschlägen

06.10.25 16:10 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,85 EUR -0,12 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 26,92 EUR nach. Bei 26,81 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 359.419 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,89 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 16,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,00 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
11:36Zalando BuyUBS AG
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:36Zalando BuyUBS AG
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen