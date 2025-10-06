Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Zalando

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,92 EUR ab.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 26,92 EUR nach. Bei 26,81 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 359.419 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,89 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 16,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,00 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

