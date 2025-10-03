Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,75 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 26,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 26,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.180 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,83 Prozent. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,81 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

