So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando wird am Nachmittag ausgebremst

03.10.25 16:10 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 26,70 EUR nach.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 26,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 405.847 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 33,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (22,52 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,66 Prozent.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
