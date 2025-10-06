DAX24.382 ±0,0%Est505.630 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf grünem Terrain

06.10.25 12:05 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 27,01 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,01 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,13 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.891 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 48,39 Prozent wieder erreichen. Bei 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 19,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
11:36Zalando BuyUBS AG
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
