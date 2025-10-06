Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag gefragt

So bewegt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,10 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,10 EUR. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31.774 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 47,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 22,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 20,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,00 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

