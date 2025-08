Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Zalando

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 26,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 26,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 205.847 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 24,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,09 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

