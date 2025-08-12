Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 23,25 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 23,25 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,39 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.617 Zalando-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Mit Abgaben von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,82 EUR an.
Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
